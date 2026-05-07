В Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта

Власти Самары приняли решение о временном прекращении движения наземного общественного транспорта. Об этом 7 мая сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в мессенджере «Макс»

Он уточнил, что остановлены все автобусные и троллейбусные маршруты. При этом метрополитен продолжает функционировать в обычном режиме.

Носков также отметил, что станции метро открыты для всех желающих укрыться. Ранее в городе были приняты дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях.

Учащихся из школ и детских садов перевели в защищенные помещения. Кроме того, учебные занятия в первой половине дня перенесены на вторую смену, сообщает «Интерфакс».