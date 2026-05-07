Над Рязанской областью сегодня ночью уничтожены БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В ночь с 6 на 7 мая системы противовоздушной обороны России зафиксировали и нейтрализовали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. С 21:00 московского времени 6 мая до 7:00 утра 7 мая дежурные средства ПВО уничтожили 347 украинских дронов самолетного типа.

Удар затронул обширную территорию. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Также атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия и Республика Крым.

Часть БПЛА была уничтожена над акваториями трех морей. Дежурные средства ПВО работали над Азовским, Каспийским и Черным морями.