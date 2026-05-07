Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Рязанской областью сбиты беспилотники ночью 7 мая

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Над Рязанской областью сегодня ночью уничтожены БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. 

В ночь с 6 на 7 мая системы противовоздушной обороны России зафиксировали и нейтрализовали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. С 21:00 московского времени 6 мая до 7:00 утра 7 мая дежурные средства ПВО уничтожили 347 украинских дронов самолетного типа.

Продолжение после рекламы

Удар затронул обширную территорию. Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Также атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия и Республика Крым.

Часть БПЛА была уничтожена над акваториями трех морей. Дежурные средства ПВО работали над Азовским, Каспийским и Черным морями.

Популярные материалы

Новости России

В Москве во время фотосессии погибла известная мотофотограф Ксения Добромилова

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве.
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна...
Новости России

Эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили дроны на Джанкой

Украинские дроны, атаковавшие Джанкой, скорее всего, запустили из Одесской...
Новости России

Погибшая в ДТП актриса Добромилова похоронила отца и готовилась к свадьбе

Фотограф и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в аварии...

Темы

Интересное

Общественник Иванов объяснил, почему йога опасна для православных христиан

Православным христианам нельзя заниматься йогой и дзен-медитацией. Об этом заявил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, за восточными практиками стоит языческое мировоззрение, а их цель — не общение с Богом, а погружение в транс.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.
Новости России

В Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта

Власти Самары приняли решение о временном прекращении движения наземного общественного транспорта. Об этом 7 мая сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в мессенджере "Макс"
Происшествия

Труп женщины обнаружили на улице Есенина в Рязани 

По словам очевидца, женщина умерла, на месте работали судмедэксперты. Предположительно, криминала в этом случае нет. 
Происшествия

Беспилотная опасность сохраняется в Рязанской области утром 7 мая

В ночь на 7 мая в Рязанской области была объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом РСЧС региона распространило в 01:45. Затем, дважды сообщалось о сохранении опасности — в 03:40 и в 05:26.
Интересное

Индийская провидица назвала время переговоров о мире и срок снятия санкций с России

Индийская прорицательница Анурадха Верма, к которой обращаются политики и знаменитости, приехала в Москву с громкими предсказаниями. Она назвала осень 2026 года датой судьбоносных переговоров и пообещала снятие санкций уже к концу следующего года.
Новости кино и ТВ

С 10 мая НТВ покажет третий сезон сериала «Самогон» с Дейнекиным и Мазаловой

Оказавшись в партизанском отряде, Самогон со своими соратниками не только помогает срывать планы нацистов, но и противостоит старым врагам в лице подполковника Ляйделя, который никак не может забыть провал на снайперском шабаше. Главные роли вновь исполнили Юрий Дейнекин, Михаил Евланов, Илья Лейбин и Елизавета Мазалова.
Происшествия

Москвичка попала в больницу после ДТП в Захаровском районе

Во вторник, 5 мая, в 12:00, в Захаровском районе на 570-м километре от автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 59-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье