Суд в Рязанской области согласился заменить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову срок в колонии на принудительные работы. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из документов, ходатайство экс-чиновника удовлетворили. Однако прокуратура оспорила это решение. Из-за апелляции оно пока не вступило в силу. Рассмотрение жалобы назначили на май.

Леонид Маркелов руководил республикой с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го. Спустя почти четыре года, в феврале 2021-го, Нижегородский районный суд вынес приговор: 13 лет колонии строгого режима и штраф 235 миллионов рублей. Суд признал его виновным во взяточничестве, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Сам он вину не признал.

Добавим, что в декабре 2022 года Росимущество через суд изъяло имущество бывшего главы региона и связанных с ним лиц. Речь идет о 138 объектах, в том числе земельных участках.