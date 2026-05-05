289 БПЛА сбито за ночь над Россией

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 4 мая до 7.00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подробности уничтожения вражеских БПЛА в Рязанской области станут известны позднее.