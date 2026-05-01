Арестована рязанка, убившая сожителя ударами ножа в голову

Суд Рязани отправил за решётку 47-летнюю местную жительницу. Её подозревают в убийстве сожителя. Женщина с криминальным прошлым в апреле напала на партнёра с ножом. Мужчина скончался от полученных травм.

Трагедия разыгралась 24 апреля в одной из квартир Октябрьского района Рязани. Там проживал 43-летний мужчина. Вечером к нему пришла его сожительница. Между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро вышел из-под контроля.

Женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в голову партнёра. Раны оказались тяжёлыми. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. От полученных травм мужчина умер.

Следователи Железнодорожного межрайонного отдела возбудили уголовное дело. Подозреваемую обвиняют по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Выяснилось, что у женщины уже есть судимость.

По ходатайству следствия суд избрал для фигурантки самую строгую меру пресечения. Теперь она находится в СИЗО и ожидает дальнейшего разбирательства. Следователи продолжают работу, собирают доказательства и проводят необходимые процессуальные действия. Расследование уголовного дела идёт полным ходом.