18-летний рязанец устроился закладчиком ради дозы и был задержан полицией

В Рязани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД по Железнодорожному району провели успешную операцию по задержанию 18-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

Оперативники получили информацию о готовящейся закладке запрещённых веществ на одной из улиц на окраине города. В ходе спецоперации полицейские остановили молодого человека и при личном досмотре обнаружили в чехле для очков два пакета с самодельными контейнерами, в которых находилось смолообразное вещество. Экспертиза подтвердила: изъято более 54 граммов синтетического наркотика.

Как выяснилось, задержанный недавно пристрастился к употреблению запрещённых препаратов и, чтобы заработать на новую дозу, устроился закладчиком через интернет. Он получил задание забрать партию наркотиков и разложить их по адресам. На момент задержания мужчина успел сделать три закладки, ещё около 9 граммов вещества было изъято с улицы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства и возможные связи задержанного в преступной схеме.