Военный эксперт рассказал, как Россия может за 48 часов полностью перекрыть Украине доступ к топливу

Пока Крымский полуостров адаптируется к жизни в условиях рукотворного дефицита бензина, спровоцированного атаками ВСУ, в экспертной военной среде активно обсуждают зеркальный, но куда более разрушительный сценарий топливной блокады уже для самой Украины.

Напомним, что в Крыму и Севастополе уже полторы недели действуют жесткие ограничения на свободную продажу топлива. С 30 мая заправиться более чем 20 литрами в одни руки на полуострове невозможно. С 4 июня приоритет отдается коммунальным и экстренным службам, а в Севастополе и вовсе введена цифровая очередь: жители могут получить свои 20 литров бензина или дизеля не чаще раза в неделю по QR-коду.

В то же время военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru описал механизм, способный поставить в безвыходное положение уже Киев. По его словам, Украина критически зависит от внешних поставок энергоносителей, а значит, точечное разрушение логистики полностью парализует и армию, и гражданскую инфраструктуру.

«Украина не имеет собственных топливных ресурсов, они поступают из-за рубежа. Разрушение перекачивающих станций, а также железнодорожных и автомобильных тоннелей, ведущих из Закарпатья на остальную часть Украины, полностью перекроет доступ Киева к энергоносителям. Транспортная блокада лишит возможности противника пополнять свои НПЗ сырьем для переработки нефти и производства нефтепродуктов», — заявил Матвийчук.

Особую роль в этом сценарии эксперт отвел Румынии, назвав ее доминирующим поставщиком топлива для Украины. По оценке Матвийчука, перекрытие этого канала станет фатальным: поток просто некому будет заменить.

Полковник выразил уверенность в том, что российская армия обладает достаточным арсеналом для полного прекращения ввоза топлива киевскому режиму в рекордные сроки — в течение 48 часов после нанесения ударов по ключевым транспортным узлам.