Военный эксперт рассказал, как Россия может за 48 часов полностью перекрыть Украине доступ к топливу

Пока Крымский полуостров адаптируется к жизни в условиях рукотворного дефицита бензина, спровоцированного атаками ВСУ, в экспертной военной среде активно обсуждают зеркальный, но куда более разрушительный сценарий топливной блокады уже для самой Украины.
Напомним, что в Крыму и Севастополе уже полторы недели действуют жесткие ограничения на свободную продажу топлива. С 30 мая заправиться более чем 20 литрами в одни руки на полуострове невозможно. С 4 июня приоритет отдается коммунальным и экстренным службам, а в Севастополе и вовсе введена цифровая очередь: жители могут получить свои 20 литров бензина или дизеля не чаще раза в неделю по QR-коду.
В то же время военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru описал механизм, способный поставить в безвыходное положение уже Киев. По его словам, Украина критически зависит от внешних поставок энергоносителей, а значит, точечное разрушение логистики полностью парализует и армию, и гражданскую инфраструктуру.
Особую роль в этом сценарии эксперт отвел Румынии, назвав ее доминирующим поставщиком топлива для Украины. По оценке Матвийчука, перекрытие этого канала станет фатальным: поток просто некому будет заменить.
Полковник выразил уверенность в том, что российская армия обладает достаточным арсеналом для полного прекращения ввоза топлива киевскому режиму в рекордные сроки — в течение 48 часов после нанесения ударов по ключевым транспортным узлам.