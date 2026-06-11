Марко Молл в июне приглашает рязанцев на вокальный батл поколений, сказочное дефиле и пиратские приключения

Уникальные кадры нашей страны, вокальный батл поколений, творческие мастер-классы, сказочное дефиле и вокальный конкурс авто. Это только малая часть мероприятий рязанского ТРЦ «Марко Молл», которые можно и нужно посетить семьей. Вход на все события центра — свободный.

В День России, 12 июня, на самом большом экране региона — медиафасаде «Марко Молл» — будут демонстрироваться кадры уникальных локаций страны и нашего региона, людей, которые живут в России и работают на ее благо и будущее.

А в 16:00 на фудкорте начнется музыкальная дуэль «Децибелы» от школы вокала «Панда Music». Юные вокалисты в состязании с опытными взрослыми исполнителями споют на одной сцене любимые хиты поколений. Это живое музыкальное общение со зрителями, которые будут подпевать участникам творческого противостояния. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Для креативных юных гостей 13 июня в «Марко Молл» начнет работать «Супергеройская мастерская». Маленькие мастера создадут аксессуары для своего супергеройского образа: маски, амулеты, брелоки и даже расписные пряники и открытки с собственным дизайном. Отдыхать от творческих трудов мастера будут на бумажной дискотеке с угощением из сладкой ваты. Мастерская начнет работу с 14:30 напротив магазина Zarina. Вход — свободный. Возрастное ограничение: 0+.

20 июня в «Марко Молл» сразу три разноплановых мероприятия.

Отважные искатели приключений будут заняты поиском таинственных сокровищ. Но чтобы найти этот клад, пиратской команде предстоит пройти серьезные испытания на смелость, ловкость и зоркий глаз с твердой рукой — все эти навыки обязательно пригодятся, чтобы попасть в «яблочко» в метании дартса. В «Пиратском приключении» найдется место и веселым танцам, и мыльному шоу, и тематической фотозоне. «Пиратские приключения», 14:30, напротив Zarina. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

В 17:00 в креативном пространстве «Модный дом — кузница брендов» начнется не просто креативное мероприятие, а настоящий бал для всех тех, кто любит создавать сказочные образы во всем, особенно в одежде. «На балу у шляпника» в сказочной атмосфере Зазеркалья в дефиле по подиуму пройдут модели в дизайнерских нарядах.

«На балу у шляпника», 17:00, «Модный дом — кузница брендов» (вход №2). Вход — свободный. Возрастное ограничение: 0+.

С 11:00 на парковке «Марко Молл» можно будет услышать, как звучат авто креативных автомобилистов. На зрелищное событие «Три струны» от студии Balalaika соберутся любители звукового тюнинга. Гости «струн» увидят и услышат не просто машины, а произведения искусства: каждая — с яркой индивидуальностью, эффектными доработками и характером. А ещё — с мощнейшим звуком: участники состязаний покажут, на что способны их аудиосистемы. Сотрясающий воздух бас и летний драйв — это все про «Три струны» в «Марко Молл». «Три струны», 20 июня, с 11:00 до 20:00. Парковка «Марко Молл» (со стороны Московского шоссе). Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.