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Общество

Рязанские семьи с детьми могут получить новую федеральную выплату

Анастасия Мериакри
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Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует жителей региона о возможности получить новую ежегодную семейную выплату. Приём заявлений на предоставление меры поддержки стартовал 1 июня и продлится до 1 октября 2026 года.

Новая мера поддержки установлена Федеральным законом от 13 июля 2024 года № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей», который вступил в силу с 1 января 2025 года.

Воспользоваться выплатой могут родители, усыновители, опекуны или попечители, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории страны. Ключевое условие — наличие двух и более детей в возрасте до 18 лет. Если ребёнок в возрасте до 23 лет обучается по очной форме, право на выплату также сохраняется.

Для назначения выплаты необходимо соблюдение нескольких важных условий:

  1. Уплата НДФЛ. Заявитель должен был уплачивать налог на доходы физических лиц со своих доходов от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности в году, предшествующем году обращения.
  2. Уровень дохода. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания.
  3. Имущественная обеспеченность. При оценке права на выплату учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества.

Фактически сумма ежегодной семейной выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 7% от суммы уплаченного подоходного налога (НДФЛ) заявителя за предыдущий календарный год. Таким образом, чем больше налогов заплатил родитель за прошлый год, тем существеннее будет возврат.

Заявление на предоставление выплаты можно подать тремя способами:

  • Через отделения Социального фонда России (СФР)
  • Лично в ближайшем офисе МФЦ
  • В электронном виде через портал «Госуслуги»

Заявление оформляется один раз в год за предыдущий календарный годовой период. Приём документов ведётся с 1 июня по 1 октября.

Подробную информацию о порядке получения выплаты можно получить по телефонам единых контакт-центров: 8 (800) 100-00-01 и 8 (800) 200-03-01.

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