Присяжные признали сценариста «Счастливы вместе» виновным в убийстве участника «Дом-2»

Телевизионные сценаристы привыкли прописывать кровавые развязки для своих героев, но в реальности криминальная драма обернулась для них самих тюремной камерой. В Москве присяжные вынесли вердикт по резонансному делу об убийстве звезды реалити-шоу.

Жертвой стал 33-летний Дмитрий Лукин, которого многие зрители помнили по телеэкранам. А обвиняемым по делу проходит Станислав Берестовой — мужчина не понаслышке знаком с телевизионной кухней, ведь в свое время он писал сценарии для популярного ситкома «Счастливы вместе».

9 июня коллегия присяжных заседателей Измайловского суда Москвы признала его виновным по части 1 статьи «Убийство».

Трагедия, которая легко могла бы лечь в основу криминальной хроники, разыгралась весной прошлого года. В ночь на 14 апреля 2025-го мужчины вместе выпивали в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Внезапно мирные посиделки переросли в жестокую потасовку. По данным следствия, Берестовой схватил обычный кухонный нож и нанес Лукину череду смертельных ударов.

Ножевые ранения пришлись в самые уязвимые места: шею, грудь, живот и спину. От полученных травм Дмитрий скончался на месте

Берестовой все это время остается в следственном изоляторе. Финальная часть судебного марафона стартует уже 18 июня. На заседании стороны выступят с прениями: гособвинение озвучит запрашиваемый срок, а адвокаты постараются выторговать для своего клиента более мягкую участь. Окончательный приговор судья огласит сразу после этого.