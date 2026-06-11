Фото: минстрой Рязанской области
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Программу стерилизации безнадзорных животных запустят в новом приюте под Рязанью

Анастасия Мериакри
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В деревне Минеево Рязанского района продолжается строительство нового приюта для бездомных животных. Масштабный социальный объект призван решить одну из самых острых проблем региона — контроль численности безнадзорных четвероногих и создание для них достойных условий содержания.

Новый приют будет работать не просто как передержка, а как полноценный многофункциональный комплекс. Здесь планируется осуществлять весь спектр ветеринарных мероприятий: вакцинацию, терапевтическое лечение и временное размещение животных.

Особое внимание уделят судьбе потерявшихся питомцев — их будут возвращать владельцам. Если же воссоединение окажется невозможным, специалисты организуют поиск новых хозяев или, после проведения всех необходимых процедур, вернут животных в прежнюю среду обитания.

Ключевым направлением работы станет программа стерилизации, которая позволит гуманно и эффективно предотвращать бесконтрольное увеличение численности бездомных животных в регионе.

Проектом предусмотрена современная инфраструктура, включающая: карантинную зону для вновь поступивших животных, полноценный ветеринарный пункт, систему отапливаемых и неотапливаемых павильонов, просторную площадку для выгула.

Специалисты подрядной организации уже активно ведут работы на объекте. В настоящее время: в здании ветеринарного пункта идёт монтаж фундамента, на территории неотапливаемых павильонов устраивается котлован, в здании карантинного отделения выполняется кладка стен из газоблоков.

Фото: минстрой Рязанской области
Фото: минстрой Рязанской области
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