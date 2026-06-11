Телепремьера «Новой тёщи» и старт нового сезона «Мастера игры»: что покажут на ТНТ в предстоящие выходные

Телеканал ТНТ подготовил насыщенную программу на предстоящие выходные — с 12 по 14 июня. Зрителей ждут долгожданная телепремьера комедии, старт нового сезона психологического реалити и встречи с любимыми героями юмористических шоу.

Пятница, 12 июня

Вечер пятницы начнётся с громкой телепремьеры. В 19:00 ТНТ впервые покажет в эфире комедию «Новая тёща» (18+) — продолжение народного хита «Тёща» с Гариком Харламовым в главной роли. Компанию ему составили Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец и Николай Шрайбер. По сюжету Виктор Суслов снова оказывается в эпицентре семейных страстей: теперь ему приходится уживаться с новой тёщей Галиной Михайловной, а настоящий хаос начинается после появления брата-близнеца Виктора — Тохи, сбежавшего из тюрьмы.

В 22:00 в эфир выйдет новый выпуск шоу «Однажды в России» (16+). Специальным гостем программы станет Прохор Шаляпин — главный амбассадор отдыха попробует познакомиться с Мариной Федункив и Ольгой Картунковой. Помимо этого, в скетчах решится судьба Сборной России по футболу и незаслуженно уволенного курьера, а мэр найдёт 101 причину, почему не может пойти к детям на диктант.

Суббота, 13 июня

Субботний вечер откроет ПРЕМЬЕРА нового сезона психологического реалити «Мастер игры» (16+) в 19:00. Звёздные игроки, разделённые на «тёмных» и «светлых», начнут непримиримую борьбу за главный приз. Уже в первом выпуске экстрасенс Влад Череватый выдаст правду о Полине Дибровой и Анне Цукановой-Котт, Курбан Омаров и Михаил Терёхин станут молочными братьями, а Наташа Гасанханова выступит против всех. В итоге уже в первой серии участники не досчитаются двоих игроков.

В 21:00 зрителей ждёт «Музыкальная интуиция» (16+). В этот раз свою музыкальную интуицию проверят Ирина Мягкова, Алексей Столяров и Ани Лорак, а также Александр Пташенчук, Ольга Малащенко и Стас Пьеха. Перед командами предстанут 9 человек, и по визитным карточкам, мимике и изменённому голосу звёздам предстоит выбрать настоящих вокалистов.

Воскресенье, 14 июня

Завершит выходную программу в 18:00 новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+). В игре осталось всего шесть команд, и на этой неделе их станет ещё меньше. Виктория Дайнеко выскажет своё отношение к Ирине Пинчук и Катерине Шкуро, а розовые переключат своё внимание с зелёных на жёлтых. Хотя Виктория Дайнеко с супругом помогут розовым на одном из испытаний, команда всё равно ополчится на певицу с мужем.