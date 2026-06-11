В Рязани с 12 июня изменится схема движения на улице Кольцова

Администрация города Рязани сообщила об изменении организации дорожного движения на улице Кольцова. Нововведения вступают в силу с 12 июня и направлены на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды в центральной части города.

Улица Кольцова сохранит свой статус дороги с односторонним движением, однако направление потока транспорта будет скорректировано. Теперь заезд на улицу и движение транспортных средств будет осуществляться с улицы Соборной в сторону улицы Сенной.

В целях обеспечения безопасного перехода на новую схему движения в ночь с 11 на 12 июня на улице Кольцова будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Работы по монтажу знаков проведут в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Администрация города Рязани обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой учитывать изменения при планировании своих маршрутов. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения, чтобы избежать нарушений правил дорожного движения и неудобств в первые дни после введения изменений.