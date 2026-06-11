Рязанские врачи создали семью после встречи с алкашом

Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась очередной трогательной и необычной историей знакомства рязанских молодожёнов — Никиты и Анны, чья любовь началась у постели больного.

«Нас поженил…алкаш!»- именно с такой фразы начал свой рассказ Никита, когда его попросили поделиться историей знакомства с будущей женой Анной. Как оказалось, судьба свела молодых людей при весьма необычных обстоятельствах.

Никита, входящий в состав реанимационной бригады «Скорой помощи», вместе с коллегами выехал на вызов к человеку, злоупотреблявшему алкоголем. Пациента в тяжёлом состоянии доставили в приёмное отделение одной из рязанских больниц. Там его встретила медсестра Анна — красивая девушка.

Пациента удалось спасти, а эта встреча изменила жизни самих спасителей. Никита и Анна начали общаться, и их профессиональная взаимная симпатия переросла в крепкие чувства.

История получила достойное развитие: теперь Анна тоже трудится в бригаде «Скорой помощи». Молодые люди поженились и создали семью, объединённую не только любовью, но и общей благородной профессией.