В Рязани женщина с редким резус-фактором крови родила восьмого ребёнка

В Рязанском перинатальном центре произошло по-настоящему радостное событие — жительница региона Елена стала мамой в восьмой раз. На свет появилась здоровая девочка, которая стала восьмым ребёнком в большой и дружной семье.

Имя малышке только выбирают. Старшие братья и сёстры девочки носят красивые и звучные имена: Анастасия, Алексей, Ефим, Варвара, Мария, Сергей и Анна.

Как поделилась сама Елена, они с мужем никогда не думали, что станут настолько многодетными родителями. Однако жизнь распорядилась иначе, и теперь в их семье на одного счастливого ребёнка стало больше.

Особую ценность этой истории придаёт медицинский аспект. У Елены относительно редкий отрицательный резус-фактор крови, что требовало особенно пристального наблюдения на протяжении всей беременности. С каждым последующим ребёнком риски только возрастали.

Роды проводились в плановом порядке опытными акушерами-гинекологами перинатального центра. Врачи были готовы к любому развитию событий, учитывая высокий риск резус-конфликта и возможной необходимости экстренной помощи новорождённой. Детская служба, в свою очередь, находилась в полной готовности к проведению интенсивной терапии, вплоть до заменного переливания крови.

К счастью, опасения врачей не подтвердились. Дочка появилась на свет самостоятельно, с отличными параметрами по шкале Апгар. После периода усиленного медицинского наблюдения мама и дочка были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.