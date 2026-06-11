Синоптики пообещали рязанцам жару до +33°С и грозы в День России

В Рязанской области 12 июня, в День России, ожидается переменная облачность. Погода будет носить контрастный характер: утром и вечером — комфортная прохлада, а днём воздух прогреется до летней жары. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.

По данным синоптиков, ночь на 12 июня пройдёт преимущественно без осадков. Температура воздуха по области составит от +13°С до +18°С. Ветер северо-восточный, слабый — от 1 до 6 метров в секунду.

Днём местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха повысится до +28…+33°С. Ветер усилится до 3-8 метров в секунду.

Такая погода создаёт хорошие условия для участия в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Рязани в День России.