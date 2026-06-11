Девочка получила 30 тысяч рублей компенсации после укуса собаки в Ермишинском округе

В Ермишинском округе Рязанской области судебные органы встали на защиту прав несовершеннолетней, пострадавшей от нападения безнадзорного животного. По иску районной прокуратуры с администрации округа взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Как установили в ходе проверки надзорного ведомства, трагедия произошла в январе 2026 года. Несовершеннолетняя жительница района во время прогулки подверглась нападению безнадзорной собаки. Животное искусало девочку, причинив ей рану голени.

Ребёнок перенёс сильный испуг, физическую боль и нравственные страдания. Факт причинения морального вреда был зафиксирован в ходе прокурорской проверки, проведённой по обращению матери пострадавшей.

Прокуратура Ермишинского района, руководствуясь интересами несовершеннолетней, обратилась в суд с исковым заявлением к администрации муниципального образования. В документе было заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда, поскольку именно органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность на подведомственной территории и контролировать отлов безнадзорных животных.

Суд полностью удовлетворил заявленные прокуратурой требования. В результате девочка получила компенсацию в размере 30 тысяч рублей.