Медицина

В Рязани спасли женщину, которая проигнорировала врачей и перебрала с алкоголем

Алексей Самохин
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В Рязани врачи областной клинической больницы вытянули 47-летнюю пациентку с тяжелейшим инсультом. Медики успели растворить тромб в сосудах головного мозга буквально за полтора часа, что спасло женщину от тяжелой инвалидности.

Инцидент произошел на фоне бытовых нарушений. Как выяснили медики, накануне женщина злоупотребляла алкоголем и к тому же проигнорировала базовые рекомендации своего лечащего терапевта. Результат оказался плачевным: муж обнаружил супругу без сознания в квартире и экстренно вызвал бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место фельдшеры сразу заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения. Пациентку по экстренным протоколам доставили в ОКБ.

Заведующий отделением по лечению острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) Олег Сорокин рассказал, что в подобных случаях счет идет на минуты. Врачи приняли решение проводить тромболизис.

«Препарат в прямом смысле слова растворяет тромб, который перекрыл доступ крови к мозгу, и восстанавливает кровоток. Это позволяет спасти нейроны от гибели. Но окно возможностей очень узкое: процедуру можно делать только в первые три с половиной часа после начала приступа, и исключительно в стационаре», — пояснил врач.

Благодаря слаженным действиям реаниматологов и тому, что близкие не стали тянуть с вызовом скорой, кровоток восстановили за 90 минут. Спустя 17 дней интенсивной терапии женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В медучреждении в очередной раз призывают граждан не пускать здоровье на самотек, регулярно проходить диспансеризацию и при первых тревожных симптомах сразу обращаться за помощью.

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