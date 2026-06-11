Фото: Сервис-ЗАГС
Общество

Рязанская пара сыграла свадьбу в исторической усадьбе Худекова

Анастасия Мериакри
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Романтичную выездную церемонию бракосочетания провели Дмитрий и Ксения в одном из самых живописных мест Рязанской области — историко-культурном и природно-ландшафтном музей-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» в селе Ерлино. Торжественная регистрация стала частью нового проекта «Новое место для счастья» от ГБУ РО «Сервис-ЗАГС».

Молодожены выбрали для своего особенного дня территорию, пропитанную историей и красотой. Лес и сад, возраст которых превышает 170 лет, архитектура XIX века, фонтаны времен знаменитого владельца парка и кристально чистый воздух создали неповторимую атмосферу для церемонии.

Усадьба в Ерлино — это не просто живописное место, а настоящий памятник русской культуры. Именно здесь творил выдающийся русский драматург, историк балета, редактор-издатель «Петербургской газеты» Сергей Николаевич Худеков. Он лично создал Ерлинский и Сочинский парки-дендрарии, которые и сегодня поражают воображение.

В 1870 году Сергей Худеков приобрел имение с большим парком в селе Ерлино Рязанской губернии. Уже к 1890 году он создал здесь крупное, экономически крепкое хозяйство. За создание оригинального усадебного комплекса с прудами и парком-дендрарием Худеков был удостоен одной из многочисленных золотых медалей Всемирной выставки в Париже — высочайшего признания его трудов.

Проект «Новое место для счастья» от Сервис-ЗАГС позволяет рязанским парам проводить выездные регистрации брака в уникальных локациях региона.

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