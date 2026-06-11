Раскрыты детали гибели 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина

Молодой хоккеист Егор Ядыкин, погибший в одном из гаражей на улице Индустриальной в городе Салавате, планировал совместную рыбалку с дедушкой, пишет UFA1.RU.

По данным издания, мужчина решил попутно научить молодого человека обращаться с ружьем.

«Парень не разобрался с механизмом — получил ранение в челюсть», — говорится в публикации.

Медики прибыли оперативно, но спасти 21-летнего спортсмена не удалось — он умер на месте. Предположительно, его дед покончил с собой.

Ядыкин был хорошо известен в хоккейных кругах. Он — воспитанник знаменитой омской школы «Авангарда». В минувшем сезоне нападающий защищал цвета клуба «Норильск», выступающего в Высшей хоккейной лиге. В команде сообщили, что все хоккеисты с 31 мая находились в отпуске.

Церемония прощания со спортсменом запланирована на субботу.