Жара до +33°С и грозы: какая погода ждет рязанцев 12 июня

В пятницу, 12 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

Ночью преимущественно без осадков, а вот днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не исключена гроза.

Ветер северо-восточный: ночью его скорость составит 1-6 м/с, днём усилится до 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +13…+18°С. Днём местами ожидается настоящая жара — столбики термометров поднимутся до +28…+33°С.

Синоптики рекомендуют в такие дни не забывать про головные уборы и пить больше воды, особенно тем, кто планирует провести день на свежем воздухе.