Турист анонсировал массовые поиски Усольцевых из-за новой зацепки

Спасатели могут организовать массовые поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых после информации о новой зацепке, рассказал « АиФ » опытный турист Алексей Кулеш.

Накануне стало известно, что участники начавшейся недавно поисковой операции наткнулись на часть палки для туристической ходьбы. Следователи уточнили, что на месте поисков нашли и другие вещи, которые могут принадлежать семье. Их передали на исследование в лабораторию СК.

«Думаю, если будут объявлены массовые поиски, желающих будет много. И, по имеющейся информации, такие поиски планируются», — пояснил Кулеш.

Собеседник издания продолжает придерживаться мнения, что Усольцевы погибли в районе проведения поисковых операций.



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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.