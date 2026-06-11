Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Турист анонсировал массовые поиски Усольцевых из-за новой зацепки

Никита Рязанцев
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Спасатели могут организовать массовые поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых после информации о новой зацепке, рассказал «АиФ» опытный турист Алексей Кулеш.

Накануне стало известно, что участники начавшейся недавно поисковой операции наткнулись на часть палки для туристической ходьбы. Следователи уточнили, что на месте поисков нашли и другие вещи, которые могут принадлежать семье. Их передали на исследование в лабораторию СК.

«Думаю, если будут объявлены массовые поиски, желающих будет много. И, по имеющейся информации, такие поиски планируются», — пояснил Кулеш.

Собеседник издания продолжает придерживаться мнения, что Усольцевы погибли в районе проведения поисковых операций.


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Пасынок Усольцева заявил, что найденная палка не могла принадлежать ему


Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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