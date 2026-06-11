Фото: телеграм-канал «Москвач»
Новости России

На дорогах Москвы заметили настоящие «пухососы»

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Москве заметили необычные автомобили-пылесосы, которые собирают тополиный пух, пишет Telegram-канал «Москвач».

«В Москве появились настоящие пухососы вслед за сгенерированными», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, транспортные средства содержат несколько надписей: «вакуумная комбинированная машина» и «электропылесос». Спецтехника оснащена щетками и движется по проезжей части, собирая пух.

Ранее пользователи активно обсуждали ролики с роботами-пылесосами, напоминающими доставщиков. Оказалось, что они были созданы агентством Out Digital два года назад. Новника получила название «пухосос». Видео с ее участием стали вирусными в соцсетях.

Выяснилось, что они были сгенерированы: компания хотела поэкспериментировать с 3D-графикой и разработать дизайн транспортного средства, который был бы близок и понятен москвичам.

Предыдущая статья
Отказ военкомата в пенсии вдове участника СВО признан незаконным в Рязани
Следующая статья
Турист анонсировал массовые поиски Усольцевых из-за новой зацепки

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Темы
Новости России

Раскрыты детали гибели 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина

Молодой хоккеист Егор Ядыкин, погибший в одном из гаражей...
Новости России

Турист анонсировал массовые поиски Усольцевых из-за новой зацепки

Спасатели могут организовать массовые поиски пропавшей в красноярской тайге...
Новости России

Одной из жертв ДТП с автобусом в Екатеринбурге оказалась чиновница

Среди погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге оказалась...
Новости России

«МК»: извращенцем из московского МЦК может быть сотрудник спецслужбы

Подозреваемым в нападении на девушку в вагоне поезда на...
Новости России

Криминалист расшифровал новые находки в районе поиска Усольцевых

Вещи, найденные в районе поиска Усольцевых в красноярской тайге,...
Новости России

Красноярская модель устроила скандал в такси из-за опоздания на эпиляцию

В Красноярске модель устроила скандал в такси из-за того,...
Новости России

Альпинист назвал единственный способ спасения тела Наговицыной

Единственный вариант эвакуации тела альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье