На дорогах Москвы заметили настоящие «пухососы»

В Москве заметили необычные автомобили-пылесосы, которые собирают тополиный пух, пишет Telegram-канал « Москвач ».

«В Москве появились настоящие пухососы вслед за сгенерированными», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, транспортные средства содержат несколько надписей: «вакуумная комбинированная машина» и «электропылесос». Спецтехника оснащена щетками и движется по проезжей части, собирая пух.

Ранее пользователи активно обсуждали ролики с роботами-пылесосами, напоминающими доставщиков. Оказалось, что они были созданы агентством Out Digital два года назад. Новника получила название «пухосос». Видео с ее участием стали вирусными в соцсетях.

Выяснилось, что они были сгенерированы: компания хотела поэкспериментировать с 3D-графикой и разработать дизайн транспортного средства, который был бы близок и понятен москвичам.