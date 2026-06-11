Отказ военкомата в пенсии вдове участника СВО признан незаконным в Рязани

Рязанский областной суд поставил точку в споре между вдовой погибшего участника специальной военной операции и региональным военным комиссариатом. Судебная коллегия по гражданским делам признала незаконным отказ в назначении пенсии по случаю потери кормильца и обязала ФКУ «Военный комиссариат Рязанской области» назначить женщине положенные выплаты.

Супруг истца был призван на военную службу по мобилизации и выполнял специальные задачи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2024 году при исполнении обязанностей военной службы он погиб.

После трагедии вдова обратилась за назначением пенсии по потере кормильца. Однако военный комиссариат отказал в выплате, сославшись на то, что смерть военнослужащего якобы не связана с получением военной травмы, а значит, оснований для государственного пенсионного обеспечения нет.

Не согласившись с позицией ведомства, женщина обратилась в суд. Районная инстанция, удовлетворяя исковые требования, исходила из того, что смерть военнослужащего наступила в результате травм, полученных именно при защите Родины. Этот факт был подтверждён ранее вступившим в законную силу судебным решением.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, изучив материалы дела, полностью согласилась с выводами суда первой инстанции. Действия военкомата по неназначению пенсии признаны незаконными, а ведомство обязано назначить вдове положенные выплаты.

Решение Рязанского областного суда вступило в законную силу.