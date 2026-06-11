Общество

В Рязанской области 94 мигранта будут выдворены из России

Алексей Самохин
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В Рязани за десять дней рейда «Нелегал-2026» нашли почти шестьсот нарушений миграционного законодательства. Регион очищают от нелегалов: сотни нарушителей получили запрет на въезд, а за фиктивные прописки организаторов ждут реальные уголовные сроки.

Масштабный рейд и новые лица

С 1 по 10 июня 2026 года Рязанская область стала территорией масштабной проверки. Полиция совместно с прокуратурой, ФСБ, Росгвардией и транспортным надзором провела первый этап операции «Нелегал-2026». Цель мероприятия предельно ясна. Правоохранители стабилизировали миграционную обстановку, выполнив обязательства в рамках программы ОДКБ.

Инспекторы зафиксировали 598 фактов нарушения миграционного законодательства. Еще 19 правонарушений обнаружили специалисты государственного автодорожного надзора. За сухими отчетными цифрами стоят реальные люди и жесткие меры пресечения.

Двое иностранцев попытались перехитрить систему. Они въехали по измененным установочным данным, имея прямой запрет на въезд по старым анкетам. Обман раскрыли.

Полицейские также выявили 95 иностранцев из реестра контролируемых лиц. Четырнадцать человек игнорировали обязанность покинуть страну. Им аннулировали виды на жительство и разрешения на временное проживание, сократив сроки нахождения в стране. Двое других не исполнили решения об административном выдворении через контролируемый самостоятельный выезд.

За этот период вынесли 94 решения об административном выдворении. Восьмерых принудительно переместили через границу, поместив в спеццентр УМВД. Девятнадцать человек фактически покинули пределы России. Вынесено 6 решений о депортации иностранных граждан. Границу для въезда закрыли для 73 нарушителей.

Возбуждено 32 уголовных дела. Большинство касалось фиктивной постановки на учет. По этой статье прошли 29 дел. Еще одно уголовное дело завели за организацию незаконной миграции. Одно дело касается фиктивной регистрации иностранца в жилом помещении. Также возбуждено дело по статье о подделке документов и печатей в сфере миграции. 

Один иностранец, объявленный в федеральный розыск, оказался за решеткой. Правоохранители также выявили иностранца, замешанного в обороте наркотиков. Возбудили дела за грабежи и кражи. 

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