Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Новости России

Одной из жертв ДТП с автобусом в Екатеринбурге оказалась чиновница

Никита Рязанцев
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Среди погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге оказалась 55-летняя чиновница Елена Бекетова, пишет E1.RU.

Резонансная авария произошла в среду рядом с храмом Большой Златоуст. Автобус частного перевозчика № 81 «Авангард — 17-я Мехколонна» столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, на которым стояли люди. На месте ДТП погибли четверо, включая ребенка. Пострадавших госпитализировали.

Выяснилось, что Бекетова работала в Министерстве экономики Свердловской области и занимала должность главного специалиста отдела методологии проектного управления. Она возвращалась домой с работы.

«Да, супруга погибла вчера в ДТП. Пока тело я не получил. Похороны планируем в Новоуральске, здесь мы живем, но когда они состоятся, еще не могу сказать», — пояснил ее муж Александр.

Собеседник издания пока в шоке и не может поверить в случившееся. У женщины остался 20-летний сын.

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