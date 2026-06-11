Фото: Изображение от freepik
Погода

Учёные предупредили о магнитных бурях 12 и 13 июня

Анастасия Мериакри
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В ближайшие двое суток — 12 и 13 июня — на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По словам учёных, июнь в целом выдался достаточно спокойным в плане солнечной активности, однако два дня способны нарушить общую безмятежность. На планету будет воздействовать корональная дыра, влияние которой прогнозировалось заранее. Теперь к этому фактору добавится ещё один — слабый выброс плазмы от продолжительной вспышки на Солнце, произошедшей утром. Этот выброс достигнет Земли 13 июня.

«По отдельности оба явления не представляют ничего примечательного: дыра характеризуется как средняя, а выброс — как незначительный. Однако их совпадение по времени обеспечит условия для возникновения бурь как минимум класса G1», — пояснили исследователи.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Именно День России, 12 июня, может стать самым сложным для метеозависимых людей. Уже с раннего утра индекс геомагнитной активности Kp начнёт расти. Если ночью показатели останутся в пределах 2,7–3,7 баллов, то с 06:00 до 12:00 по московскому времени магнитосфера перейдёт в возбуждённую «жёлтую» зону. В этот период индекс Kp достигнет уровня 4 — это ещё не полноценная магнитная буря (она официально начинается с Kp 5), но состояние, максимально приближенное к ней.

Вероятность магнитной бури 12 июня оценивается в 17%, геомагнитных возмущений — в 45%. Максимальное напряжение ожидается в утренние часы и первой половине дня. После полудня магнитосфера начнёт постепенно успокаиваться, а показатели вернутся к 2 баллам.

К субботе геомагнитная ситуация станет заметно спокойнее. В течение суток индекс Kp будет колебаться от 2 до 3 баллов. Вероятность магнитной бури снизится до 12%, а вероятность спокойного состояния составит 48%. Никаких признаков сильной геомагнитной активности на этот день не прогнозируется.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Хорошая новость в том, что катастрофического сценария, подобного бурям 8 и 9 июня, не ожидается. Однако полностью расслабляться не стоит: после мощных солнечных ударов организм некоторых людей может реагировать на колебания магнитного поля ещё несколько суток.

При появлении головной боли, слабости, скачков давления или нарушений сна специалисты рекомендуют снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и по возможности избегать переутомления.

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