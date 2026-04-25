Тепло отменяется: в Рязанской области до конца апреля — снег, дожди и ветер

Прогноз погоды на ближайшие дни и до конца апреля для Рязанской области не радует: тёплые дни откладываются, а на смену им приходит холодная, пасмурная и ветреная погода. По словам Сергея Тобратова, руководителя лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина, сейчас все прогнозы пересматриваются в сторону похолодания.

Снег в Рязани — до 10 см за неделю

Хотя эпицентр арктических влияний придётся на границу Вологодской области и Карелии (там ожидается до полуметра снега), Рязань тоже не останется в стороне. Ожидается выпадение до 10 см снега за неделю, причём основной «канал» для вторжения холодного воздуха — Мещёрская низменность. Снег будет быстро таять, но временами пейзажи вновь станут по-настоящему зимними, как это уже было в начале месяца.

Прогноз по дням

В субботу, 25 апреля, холодный воздух начнёт перемещаться на восток, и температура начнёт повышаться, хотя местами ещё возможны снегопады и холодные осадки. В воскресенье, 26 апреля, станет теплее до +10 градусов, но лишь на полдня. Это связано с тёплым сектором следующего циклона, который быстро пройдёт. Затем придёт холодный воздух, предваряемый атмосферным фронтом. Вечером начнутся дожди, причём довольно интенсивные (более 20 мм осадков за сутки), что может привести к подъёму уровня воды в небольших реках.

Вечером в понедельник, 27 апреля, дожди сменятся снегом при температуре +2…+4 градуса. Это будет самый значительный снегопад на неделе, с выпадением до 7 см снега за сутки. Циклон, который принесёт этот снегопад, будет очень активным, с большим перепадом давления. Это означает, что будет сильный ветер.

В ночь на вторник, 28 апреля, порывы ветра могут достигать 20 м/с, что соответствует категории «очень крепкий ветер» по шкале Бофорта. Идти против такого ветра будет сложно, возможны повреждения деревьев.

В последние дни апреля температура поднимется до +8 градусов, и наступит перерыв в циклонической активности. Давление начнёт расти, в облаках образуются просветы. Однако майского тепла в апреле уже не будет, и прежние прогнозы на этот счёт были пересмотрены.

Начало мая: заморозки и только к середине — надежда на тепло

В начале мая Рязанская область окажется на краю скандинавско-шотландского антициклона. Погода станет менее дождливой, но будет по-прежнему прохладно: днём +9…+13 °C, ночью возможны заморозки.

Настоящее тепло, по прогнозам, может прийти только к середине первой декады мая, но этот сценарий пока под вопросом.