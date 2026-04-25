В рязанском Избиркоме рассказали, как обеспечивают права избирателей с инвалидностью

Избирательная комиссия Рязанской области представила обзор событий и новостей с 20 по 24 апреля. Информация была опубликована в официальном канале Избиркома в МАХ.

Продолжается рубрика Избирательная азбука от А до Я. Тема недели: Листовка

Листовка – это печатный материал агитационного и информационного характера.

Информационные — от избирательных комиссий: рассказывают о правилах голосования, об адресах и времени работы УИК, об адресах помещений для голосования и времени голосования, о зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.

Агитационные — от кандидатов и партий: содержат призывы голосовать за конкретного кандидата или партию, тезисы программы, биографические данные. Агитационные листовки должны соответствовать Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (№ 67-ФЗ).

Что должно быть обязательно на агитационных листовках? Сведения о заказчике (наименование избирательного объединения или ФИО кандидата). Сведения об изготовителе, в соответствие с требованиями федерального закона № 67-ФЗ. Информация о тираже и дате выпуска. Сведения об оплате из избирательного фонда (изготовлено за счет средств избирательного фонда кандидата (ФИО) или оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения).

Агитационная листовка должна быть изготовлена на территории РФ, при условии, что изготовитель уведомил комиссию, организующую выборы, о готовности изготовлять агитационные материалы. Закон запрещает:

распространять агитационные листовки до начала агитационного периода

размещать листовки в запрещенных местах (памятники, здания с исторической ценностью, вблизи избирательных участков в день голосования)

нарушать авторские права

использовать изображения несовершеннолетних

упоминать о материальном поощрении избирателей (подкупе)

размещать коммерческую рекламу

размещать в агитационных материалах изображения любых физических лиц, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом № 67-ФЗ

Подготовка к избирательной кампании — 2026: обеспечение прав избирателей с инвалидностью

21 апреля 2026 года в Избирательной комиссии Рязанской области состоялась межведомственная рабочая встреча в рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

В мероприятии приняли участие: — Тимур Морозов, первый заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области — Анна Демидова, заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области — Александр Бевз, начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства территориальной политики Рязанской области — Наталья Барышова, член Общественной палаты Рязанской области — Андрей Сидоренко, председатель Избирательной комиссии Рязанской области и сотрудники аппарата комиссии.

Участники обсудили возможность оказания содействия Избирательной комиссии Рязанской области в проведении обучения членов избирательной комиссии правилам взаимодействия с избирателями с инвалидностью и навыкам работы с ассистивными устройствами, а также проведения информационно-разъяснительной работы о возможностях доступного голосования для данной категории граждан. По итогам встречи разработан комплексный план работы по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, в который в том числе включены мероприятия по информационно-разъяснительной работе с инвалидами с учетом доступной подачи информации, обучению членов избирательных комиссий специфике организации голосования инвалидов.

Взаимодействие Избирательной комиссии Рязанской области с профильными министерствами и общественными организациями позволит создать доступные условия для реализации избирательных прав всех граждан, независимо от состояния здоровья.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» присвоено Ирине Козыревой, руководителю аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области, председателю ТИК Пронского района.

Избирательная комиссия Рязанской области поздравляет Ирину Борисовну Козыреву, руководителя аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области, с присвоением почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

С 2011 года Ирина Борисовна является председателем ТИК Пронского района. За эти годы она внесла неоценимый вклад в организацию и проведение выборов на территории округа, проявив себя ☝как ответственный и компетентный специалист. 🎗 Награда была вручена в торжественной обстановке на открытии III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».