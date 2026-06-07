Мэр Ясинский рассказал о ремонте пострадавших при налёте БПЛА домов в Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский подвёл итоги работы на уходящей неделе. Одним из важных направлений, по его словам, было оказание помощи жильцам домов, пострадавших от налёта БПЛА 15 мая.

Ясинский отмечает, что для них регулярно проводят собрания. Обсуждается текущая ситуация и волнующие людей вопросы.

— На встрече в пятницу актуализировали данные по семьям: кто уже получил единовременные выплаты, а кому они ещё не пришли. Средства поступят в ближайшее время. Для оказания адресной помощи с людьми продолжают работать индивидуальные кураторы, — рассказал глава.

Подрядчики, по его словам, приступили к ремонту фасада одного из повреждённых домов. Рабочие приводят в порядок места общего пользования, а также в повреждённых квартирах устанавливают двери и окна.