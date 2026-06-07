Фото из группы Грибы и Грибники Рязанской области
Общество

Какие грибы и в каких лесах рязанцы собирали в первые выходные июня

Валерия Мединская
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В рязанских лесах начали замечать первые грибы этого лета. Местные жители, которые отправились на «тихую охоту» в первые выходные июня, делятся своими находками и наблюдениями в сообществе «Грибы и грибники Рязанской области».

Грибной сезон только набирает обороты: грибы встречаются редко, почва пересушена. Тем не менее, что-то всё-таки удаётся найти.

В спасском направлении встречаются подберёзовики:

— Километров пройдено много, еле с десяток на первую жарёху набрал. Ждём, надеемся, — пишет один из участников сообщества.

В Клепиковском округе грибники заметили первые лисички. Они ещё совсем маленькие и для массового сбора пока не подходят. В прошлом году в Рязанской области был бум лисичек, не исключают грибники, что повторится он и в этом году.

Фото из группы Грибы и Грибники Рязанской области

Молоденькие подберёзовики и подосиновики находят в Сараевском и в Сасовском округах. В основном растут они в березняках.

Фото из группы Грибы и Грибники Рязанской области

Пока что грибники демонстрируют единичные грибы, но кому-то посчастливилось набрать целое ведро «лесных даров».

Фото из группы Грибы и Грибники Рязанской области

Многие пишут, что белые грибы пока не встречаются. Однако некоторым всё-таки попадаются первые летние боровики.

Фото из группы Грибы и Грибники Рязанской области

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