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Новости России

Стали известны последние слова россиянки, впавшей в кому из-за вина на Бали

Никита Рязанцев
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Туристка из России незадолго до того, как впасть в кому на Бали, жаловалась на ужасное состояние, рассказал РИА Новости ее знакомый.

Собеседник агентства пояснил, что девушка прилетела на курорт 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино. На следующий день утром ей стало плохо. Россиянка стала жаловаться на тошноту, светобоязнь, озноб и затрудненное дыхание. Вскоре она перестала ходить самостоятельно.

В отель вызвали врачей, которые настояли на госпитализации. Во время поездки в больницу состояние девушки резко ухудшилось.

«За несколько минут до приезда в госпиталь она потеряла сознание. Последние слова были: «Я сейчас умру» и «Я не хочу так», — заявил ее знакомый.

В больнице туристку подключили к ИВЛ. Медики считают, что она могла отравиться метанолом, ей провели процедуру очистки крови. В сознание пациентка так и не пришла и продолжает оставаться в коме.

Друзья пострадавшей добиваются ее санитарной эвакуации в Россию.

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