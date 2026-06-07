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Погода

Атлантические циклоны несут в Рязанскую область холод и дожди во второй половине июня

Валерия Мединская
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Специалисты Научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина составили прогноз погоды на наступивший июнь. Согласно прогнозу, первая половина месяца будет жаркой и засушливой. Во второй половине ситуация кардинально поменяется.

Учёные предупреждают, что до 15 июня осадков будет мало. Всё дело в антициклонических влияниях. С 11 июня они ослабнут, будут преобладать малоградиентные поля атмосферного давления на теплой окраине уральского антициклона. Поэтому при +28 градусах возрастёт вероятность вероятность тепловых гроз в послеполуденные часы

После 18.06 погоду станут определят атлантические циклоны. Они принесут в регион похолодание в пределах +16… +19 градусов. А ещё вырастет количество осадков. В сумме будет выпадать до 40 мм за неделю.

Специалисты лаборатории напоминают рязанцам, что долгосрочные и среднесрочные прогнозы осадков значительно менее надёжны, чем прогнозы температуры на такие же сроки. Поэтому погодная картина второй половины июня ещё может поменяться.

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