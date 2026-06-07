Общество

Рязанский ЗАГС показал фото пар, сыгравших свадьбу в начале июня

Валерия Мединская
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Рязанский ЗАГС опубликовал фотографии пар, которые сыграли свадьбу в начале июне. Снимки опубликованы в официальных группах ГУ ЗАГС по Рязанской области и «Сервис-ЗАГС», а также на странице руководителя Управления Елены Сорокиной.

Как отмечается в постах, многие молодожёны для заключения брака выбрали будни. Но самое большое количество торжеств традиционно пришлось на выходные дни.

Июнь испокон веков считался на Руси одним из самых удачных месяцев для бракосочетания. В народе его ласково называют «светлояр» или «разноцвет». И это не случайно: природа уже полностью расцвела, но знойный июльский пекло еще не наступило. Согласно приметам, июньская свадьба сулит молодоженам «медовую» жизнь — сладкую, яркую и изобильную. Считается, что брак, заключённый в первый летний месяц, будет крепким, а супруги навсегда сохранят нежность и уважение друг к другу.

Особенно благосклонны народные поверья к тем, кто играет свадьбу на Троицу или в период «зелёных святок» — это сулит богатый урожай в хозяйстве и здоровых детей.

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