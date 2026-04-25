В Скопинском районе водитель «ВАЗ» не справился с управлением и погиб

25 апреля, около 8:30 утра, на 1-м километре автодороги «Коготково — Заводской микрорайон» в Скопинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулём, особенно в сложных дорожных условиях.