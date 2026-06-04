Рязанский областной суд отменил приговор Железнодорожного районного суда Рязани по уголовному делу коррупционной направленности и вынес новое решение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Основанием стало апелляционное представление прокурора, не согласившегося с квалификацией действий осужденного и отсутствием конфискации имущества.

Как установил суд апелляционной инстанции, в 2019–2020 годах местный житель, занимая должность начальника отдела материально-технического обеспечения на одном из производственных предприятий, получал деньги от представителей коммерческих организаций. Средства передавались за содействие при заключении и продлении договоров поставки сырья.

Изначально его действия рассматривались как мошенничество, однако суд переквалифицировал обвинение на коммерческий подкуп. Мужчине назначили штраф в размере 5 млн рублей и запрет на деятельность в сфере закупок сроком на 5 лет.

Дополнительно суд применил конфискацию имущества. В доход государства обращены 145 тыс. рублей, более 3,8 тыс. долларов США, два автомобиля, два нежилых помещения и свыше 8,8 млн рублей, полученных в виде незаконного вознаграждения.