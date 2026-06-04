Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани изменят правила парковки на улице Новоселов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С 1 июля на улице Новоселов в Рязани введут новые ограничения для автомобилистов. Об этом сообщила городская администрация.

Запрет на остановку и стоянку транспорта будет действовать в районе дома №45, корпус 2. Решение принято для повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортной обстановки на участке.

Для информирования водителей здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Дополнительно разместят таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

В мэрии призвали автомобилистов учитывать изменения при выборе мест для парковки и заранее планировать маршрут движения.

Предыдущая статья
Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 спецорганизаций по работе с инвесторами 
Следующая статья
В Рязани суд ужесточил приговор коррупционера и конфисковал его имущество

Популярные материалы

Новости России

Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму, пострадали дети

Украинские войска атаковали дроном пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму, сообщил...
Новости России

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Петербург

Украинские дроны, атаковавшие Ленинградскую область в день открытия Петербургского...
Новости России

Следователь объяснил связь подвигов Асылханова на СВО с его исчезновением

Исчезновение Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в...
Новости России

7 человек погибли, 11 пострадали при ударе БПЛА по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь»

Удар был нанесён в Енакиево сегодня рано утром. Пушилин назвал произошедшее очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии украинских фашистов.
Новости России

Военкор Коц объяснил, как украинские дроны заходят на Санкт-Петербург с моря

Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.

Темы

Общество

Силуанов рассказал о возможных изменениях для пенсионных накоплений «молчунов»

Силуанов отметил, что для реализации идеи потребуется изменить законодательство. Речь идет о средствах пенсионных накоплений, которые находятся в Социальном фонде России и управляются ВЭБом.
Новости России

Запашный назвал условие возвращения актёра Дмитрия Назарова в Россию

В интервью NEWS.ru Запашный заявил, что не против возвращения людей, которые ошиблись. При этом право на прощение должно принадлежать не обычным гражданам, а военнослужащим и жителям Донбасса.
Экономика и бизнес

Корпорация развития подписала соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области

Подписанию соглашения предшествовал индустриальный тур по обмену опытом, в котором команда Корпорации развития Рязанской области поделилась со своими псковскими коллегам успешной практикой интеграции инвестиционного портала с интерактивной инвестиционной картой РФ.
Погода

МЧС предупредило о грозах и граде в Рязанской области 4 июня

По данным синоптиков, до конца суток 4 июня в отдельных районах региона пройдут грозы. Во время непогоды усилится северо-западный ветер, порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.
Происшествия

В Рязани суд ужесточил приговор коррупционера и конфисковал его имущество

Основанием стало апелляционное представление прокурора, не согласившегося с квалификацией действий осужденного и отсутствием конфискации имущества.
Экономика и бизнес

Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 спецорганизаций по работе с инвесторами 

Церемония награждения состоялась 3 июня в рамках программы Петербургского международного экономического форума.  
Происшествия

Рязанец выплатит ребенку 30 тысяч рублей за угрозы убийством

Установлено, что в октябре 2025 года 38-летний житель Сараевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с подростком схватил его за шею, сдавливал горло и угрожал убийством.
Новости кино и ТВ

Второй сезон сериала «Афоня» стартует 8 июня на ТНТ

В новом сезоне домовой Афоня (Тимофей Зайцев) живёт у простого пенсионера Семёныча (Виктор Бычков) — человека, который не только верит в нечисть, но и дружит с ней. Когда возлюбленная Афони, Кикимора (Ирина Безряднова), теряет работу в потустороннем ЖКХ, Афоня нарушает все законы мира домовых и прячет её дома у Семёныча.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье