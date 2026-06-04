В Рязани изменят правила парковки на улице Новоселов

С 1 июля на улице Новоселов в Рязани введут новые ограничения для автомобилистов. Об этом сообщила городская администрация.

Запрет на остановку и стоянку транспорта будет действовать в районе дома №45, корпус 2. Решение принято для повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортной обстановки на участке.

Для информирования водителей здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Дополнительно разместят таблички 8.24 «Работает эвакуатор».

В мэрии призвали автомобилистов учитывать изменения при выборе мест для парковки и заранее планировать маршрут движения.