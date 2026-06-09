«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.

В интервью aif.ru офицер отметил, что еще несколько месяцев назад ситуация в прифронтовых зонах позволяла относительно свободно передвигаться. Cейчас картина изменилась до неузнаваемости.

«Раньше шанс погибнуть на дороге был около 1%, сейчас он вырос до 50 на 50. Все трассы приблизились к статусу «Дороги смерти»», — констатирует Прилепин.

Эта тенденция, по его мнению, распространяется и вглубь территории России. Если раньше удары БПЛА носили точечный характер, то теперь на Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города регулярно совершаются массированные налеты с использованием сотен дронов. Количество таких атак будет только расти.

Кому защищать свой дом?

Прилепин подчеркивает: политические взгляды граждан больше не имеют значения для противника.

«Украина в текущей конфигурации — не друг. И никого не будет волновать, были вы против войны или нет, когда у вас над головой обрушится потолок или загорится соседний завод. Защищать придется свою жизнь и безопасность своей семьи», — уверен собеседник.

Он призывает россиян перестать игнорировать угрозу и начать воспринимать меры безопасности как обыденность: патрулирование крыш, работа с дронами, бдительность на дорогах должны стать нормой жизни, а не экстренной мерой.

Почему общество «спит»?

Отвечая на вопрос об общественной реакции, писатель признал: миллионы людей живут в информационном пузыре, надеясь, что конфликт их не коснется.

«Людей, которые танцуют в ресторанах и «в гробу видели» Донбасс, у нас примерно половина страны. Эта цифра не уменьшается сама по себе. Без жесткой информационной работы и пропаганды рассчитывать на самосознание бессмысленно», — отметил он.

Прилепин провел параллель с предвоенным СССР, где власть годами готовила население к неизбежному столкновению. В современной же России, по его мнению, долгие годы культивировалась идея дружбы с Западом, что создало опасные иллюзии.

«Европа вкладывает миллиарды в убийство русских»

Особое возмущение у подполковника вызывают попытки части российского общества сохранить лояльность к западным ценностям.

«Меня бесит, когда люди говорят, что мы часть белой христианской Европы. Какая Европа? Та, что накачивает свое население русофобской пропагандой? Та, что финансирует убийства наших сограждан? У моих знакомых в Польше и Германии невозможно слушать местные СМИ — там звериная ненависть к России», — эмоционально заявил Прилепин.

По его мнению, дискуссии о цивилизационном выборе стоит отложить до победы. Сейчас же главная задача — понять, что прежней жизни с «дружественным Западом» уже не будет, и готовиться к длительному противостоянию.

«Страна никак не сообщит гражданам, что не будет как было, не будет ни Запада, ни Америки. Фактически общество слышит: «Мы с Западом рано или поздно договоримся. Поэтому можно и не беспокоиться». Но у Запада другая позиция. У них все политики пишут, что надо готовиться к войне с Россией», — уверен Прилепин.