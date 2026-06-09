ЦППК назначила дополнительный экспресс Рязань — Москва

В период длинных выходных, приуроченных ко Дню России, изменится график движения пригородных поездов между Рязанской областью и Москвой. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

11 июня электрички будут курсировать по расписанию пятницы. На 12 и 13 июня установлен график субботы, 14 июня поезда пойдут по расписанию воскресенья, а 15 июня — по графику понедельника.

Для удобства пассажиров ЦППК совместно с Московской железной дорогой назначила дополнительный экспресс №7021 сообщением Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Поезд выйдет на линию 15 июня.

Как пояснили в компании, дополнительные рейсы и корректировка расписания помогут жителям и гостям региона удобнее планировать поездки в праздничные дни.

Актуальная информация о движении поездов доступна в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте компании.