Фото: Госдума
Политика

«Ведомости» рассказали, кто может повести список «Единой России» на выборы в Госдуму

Алексей Самохин
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Партия «Единая Россия» приступила к формированию своей главной витрины на предстоящих думских выборах. В общефедеральную часть списка, которая будет работать как электоральный «паровоз», с высокой долей вероятности попадут как политические тяжеловесы, так и непосредственные участники боевых действий. Об этом пишут «Ведомости». 

По данным источников, близких к кремлевской администрации и партийному штабу, костяк федеральной группы могут составить пять персон. Это глава МИД Сергей Лавров, мэр столицы Сергей Собянин и известный военный корреспондент Евгений Поддубный. Представлять фронт и тему патриотизма доверят участникам спецоперации: фельдшеру Людмиле Болилой и выпускнику Рязанского училища ВДВ, Герою России Владиславу Головину.

Примечательно, что оба представителя СВО уже прошли народное голосование на праймериз. Болилая взяла золото в Московской области, оставив позади действующих депутатов, а Головин стал первым в Кировской области. При этом победа в конкретных округах не станет помехой для включения в общефедеральный список.

А вот от идеи выдвинуть в федеральную часть главврача столичной ГКБ №5 Марьяну Лысенко в штабе, судя по всему, отказались — ее кандидатура уже потеряла актуальность.

Интрига вокруг финального состава сохранится до 28 июня, когда пройдет партийный съезд. Инсайдеры не исключают, что единороссы могут устроить делегатам «нелинейный» сюрприз: назвать не готовую пятерку, а расширенный лонг-лист из 10–20 фамилий, чтобы выбор делали сами участники форума в режиме реального времени. Впрочем, политологи считают такой сценарий скорее теоретическим.

Эксперты отмечают, что повестка будет выстроена вокруг патриотической тематики. Присутствие Сергея Собянина закрывает потребность в образе «эффективного хозяйственника» и работает на аудиторию мегаполиса, а включение Людмилы Болилой элегантно решает вопрос так называемой «женской квоты».

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