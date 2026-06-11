Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ завершил съемки суперсезона «Звёзды в джунглях»

Алексей Самохин
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Целый месяц в жаркой и солнечной Доминикане снимали новый суперсезон проекта «Звёзды в джунглях» (16+), который собрал самых ярких участников за всю историю шоу. Кто-то из них пришёл за реваншем, кто-то просто для того, чтобы сказать недосказанное, а кто-то бороться за победу, не жалея своих желудков, которым на протяжении месяца катастрофически не хватало еды.

Ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян, а также продюсер проекта Лика Бланк уже назвали этот сезон одним из самых мощных. Зрителей не оставят без сюрпризов, неожиданных поворотов событий, а также участников, которых не было ни в одном реалити на ТВ.

Первый из них — это фламинго, который поселится в лагере, а также второй попугай, которого участникам необходимо учить новым словам. Также среди участников появится один секретный гость, который никогда не участвовал в реалити, но при этом имеет прямое отношение к проекту.

Правила шоу остаются неизменными. Участники живут в лагере прямо на берегу живописной бухты. У них есть все необходимые для жизни условия кроме еды. Именно она станет одной из главных целей всех их соревнований. Звёзды отправляются на испытания, в которых можно заработать монеты и купить еду в местном магазине, цены в котором далеки от привычных. Монеты можно тратить в угоду своему желудку, либо откладывать в банк — в конце там накопится призовая сумма, которую и получит победитель.

Михаил Галустян, ведущий шоу:  «Я более чем уверен, многие приходят во второй, третий раз, потому, что у них не закрыт какой-то гештальт, потому что им есть, что еще сказать. И суперсезон как раз-таки для этого и создан, чтобы, возможно, зритель по-другому посмотрел на тех или иных участников. Одно я могу сказать точно: все участники уже опытные, и с места в карьер уже никто не прыгает. Аккуратничают, приглядываются, сразу козыри свои не достают. Здесь у нас столкнулись африканские хищники и карибские акулы». 

Ольга Бузова, ведущая шоу: «Знаете, чем этот суперсезон отличается от предыдущих? Ребята уже с опытом. Здесь нет ни одного человека, который приехал просто посмотреть, что будет. Все прекрасно знали, куда идут. И абсолютно все пришли за победой. Это чувствуется с первой секунды. И нам с Мишей это очень нравится, потому что мы видим их энергию, их желание, их заряд. Они реально борются за статус самой крутой звезды».

Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
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