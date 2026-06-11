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Общество

Несколько десятков улиц Рязани остались без электричества 

Алексей Самохин
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Рязанские городские распределительные электрические сети (РГРЭС) сообщили о масштабном отключении электричества в Рязани 11 июня. 

В 10:20 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Затинная, Рыбацкая, Скоморошинская, Лесопарковая, Лесопарк район, Речников проезд, Окское шоссе, Окский проезд. Ленина, Грибоедова, Есенина, Свободы, Попова площадь, Радиозаводская, Фирсова, 26 Бакинских комиссаров пл., Рабочих, Лево-Лыбедская, Новослободская, Посадский переулок, Соборная площадь, Остров поселок, Вознесенская, Урицкого, Горького, Радищева, Войкова пер, Николодворянская, Садовая, Щедрина, Подгорная, Полонского, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд.

Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.

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