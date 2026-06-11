Рязанцев приглашают на праздник «Горжусь тобой, моя Россия!» с полевыми кухнями и леденцами

В День России, 12 июня, в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха (у Зелёного театра) начнётся ежегодный праздник «Горжусь тобой, моя Россия!» (0+).

Гостей ждёт разнообразная программа: показательные выступления кинологов, утренняя зарядка с чемпионом, флешмоб, мастер-классы, патриотическая выставка и спортивные состязания. Для детей организуют отдельные развлекательные зоны. Также в программе — концерт, полевая кухня и сладкие угощения от музея истории рязанского леденца.

Организатор мероприятия — УФСИН России по Рязанской области. Вход свободный.