Погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин

Российский хоккей потрясла трагическая новость. В городе Салавате погиб 21-летний нападающий Егор Ядыкин. По данным SHOT, причиной смерти стало огнестрельное ранение, полученное прямо у себя дома.

Как рассказали родственники спортсмена, ЧП произошло рано утром. Егор потянулся за ружьем и случайно задел курок. Раздался выстрел. Медики прибыли оперативно, но спасти молодого человека не удалось — он скончался на месте.

Другую версию событий сообщает «Mash на спорте». По данным источника, 21-летний парень ехал в лес вместе с дедушкой. В какой-то момент сидевший на заднем сидении спортсмен потянулся на переднее сиденье — и ружьё случайно выстрелило, дробь попала в лицо и снесла нижнюю часть. Дедушка рассказал родственникам о случившемся в голосовом чате, после чего, якобы, покончил с собой.

Егор Ядыкин был хорошо известен в хоккейных кругах. Он — воспитанник знаменитой омской школы «Авангарда». В минувшем сезоне нападающий защищал цвета клуба «Норильск», выступающего в Высшей хоккейной лиге.

«Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК «Норильск» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Церемония прощания с хоккеистом запланирована на эту субботу.