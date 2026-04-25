Молодой пёс ищет новый дом после предательства хозяйки в Рязани

Около 11:00, в ветеринарную клинику «Ветпомощь» в Рязани обратилась женщина. Она оставила своего молодого пса администратору, сказав, что сейчас вернётся — ей нужно перепарковать машину. Однако с тех пор прошло более 5 часов, а хозяйка так и не вернулась. Собака всё ещё ждёт свою владелицу в клинике.

«Даже если она увидит себя в информационном поле, собаку она не получит! Ещё не хватало ее в лесополосе найти», — уверяют в клинике.

Щенок — очень добрый, молодой, не кастрированный, помесь Джек Рассела с кем-то ещё. Ветеринары ищут для мальчика ответственных и любящих хозяев. Если вы готовы подарить ему заботу и тепло — обращайтесь в «Ветпомощь».