Фото: группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте
Экология, природа, животные

Рязанцы начали массово собирать землянику в лесах

Анастасия Мериакри
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Жители Рязанской области начали массово собирать лесную землянику. Фотографиями своих богатых урожаев рязанцы делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.

Урожай в этом году радует рязанцев. Одни собрали 5,05 литра ароматной земляники всего за три часа. Другие пользователи делятся фотографиями с двумя полными ведёрками ярко-красных ягод. В Шацком районе местные жители и вовсе собрали 15 ведёр лесной земляники.

«8 июня 2026 года. Земляничный сезон открыт. Мой первый сбор!» — радуется женщина, публикуя фотографии своей добычи.

Жители региона активно делятся успехами в соцсетях, вдохновляя на поездку за природными витаминами всех желающих.

Фото: группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте
Фото: группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте
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