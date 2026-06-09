Рязанцы начали массово собирать землянику в лесах

Жители Рязанской области начали массово собирать лесную землянику. Фотографиями своих богатых урожаев рязанцы делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.

Урожай в этом году радует рязанцев. Одни собрали 5,05 литра ароматной земляники всего за три часа. Другие пользователи делятся фотографиями с двумя полными ведёрками ярко-красных ягод. В Шацком районе местные жители и вовсе собрали 15 ведёр лесной земляники.

«8 июня 2026 года. Земляничный сезон открыт. Мой первый сбор!» — радуется женщина, публикуя фотографии своей добычи.

Жители региона активно делятся успехами в соцсетях, вдохновляя на поездку за природными витаминами всех желающих.