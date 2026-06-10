Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников в ночь на 10 июня. Под ударом оказались более 20 российских регионов, включая Рязанскую область.

По данным ведомства, с 20:00 9 июня до 07:00 10 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью, в сообщении Минобороны не уточняется.