Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Рязанской областью ночью сбили украинские беспилотники

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников в ночь на 10 июня. Под ударом оказались более 20 российских регионов, включая Рязанскую область.

По данным ведомства, с 20:00 9 июня до 07:00 10 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью, в сообщении Минобороны не уточняется.

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