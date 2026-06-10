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Новости России

В Крыму изменили схему движения пассажирских поездов

Алексей Самохин
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С 00:00 10 июня в Крыму начала действовать новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Решение принял оперативный штаб региона. Об этом сообщил глава Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

В связи с изменениями компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала расписание поездов.

Летний график предусматривает движение 48 пар пригородных поездов, или 96 составов. В дальнем следовании будут курсировать 14 пар поездов по 20 маршрутам.

Из них восемь пар поездов по десяти маршрутам станут следовать по территории Крыма только в светлое время суток — с 05:00 до 23:00.

Еще шесть пар поездов по десяти маршрутам, прибывающих на полуостров ночью, будут следовать до станции Керчь-Южная.

Как уточнил Аксёнов, въезд в Крым железнодорожным транспортом теперь будет осуществляться в дневное время — с 05:00 до 23:00. Поезда будут прибывать в Симферополь в соответствии с утвержденным расписанием.

Для пассажиров, прибывающих на станцию Керчь-Южная, организуют дальнейшую доставку автобусами. После прибытия люди смогут пересесть на рейсы по своим направлениям, в том числе в Джанкой, Владиславовка и Симферополь.

По такой же схеме организуют обратные поездки из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки в Керчь.

Отметим,что часть поездов в Крым следует через Рязань. На них на отдых ездят и жители Рязанской области.

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