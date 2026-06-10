Глава Чувашии сообщил о ракетной атаке  по Чебоксарам

Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Сейчас власти уточняют данные о пострадавших и масштабе повреждений объектов инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей и поддержания общественного порядка.

По словам руководителя региона, ситуация находится на его личном контроле. Он поддерживает постоянную связь с правоохранительными органами и профильными ведомствами.

Жителей попросили сохранять спокойствие и проявлять бдительность, поскольку угроза сохраняется. Власти призвали доверять только официальным источникам информации.

Отдельно гражданам напомнили о правилах безопасности. При обнаружении обломков или подозрительных предметов к ним нельзя приближаться и тем более трогать их. Обо всех подобных находках необходимо немедленно сообщать по телефону 112.

Власти пообещали оперативно информировать население о дальнейшем развитии ситуации.