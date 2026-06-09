Село Нижний Чирюрт полностью эвакуировали в Дагестане после серии взрывов на газопроводе

Жителей села Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуировали после серии взрывов на магистральном газопроводе. Об этом РИА Новости сообщили в администрации региона.

«В селе Нижний Чирюрт эвакуированы жильцы всех домов, 250 хозяйств», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в безопасное место была перемещена часть жителей соседнего села Гельбах.

Инцидент произошел вечером 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. На магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед прогремели три взрыва с последующим факельным горением высотой до 15 метров.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

В администрации Кизилюрта уточнили, что причиной аварийной ситуации могла стать утечка газа. Все экстренные службы, включая шесть бригад скорой помощи, задействованы в тушении пожара. Власти закрыли для движения ближайшие улицы, чтобы обеспечить безопасность. Прокуратура Дагестана взяла под контроль расследование причин и обстоятельств произошедшего.